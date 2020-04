Wielkanoc to święta pełne symboliki, zarówno chrześcijańskiej jak i związanej z budzącą się do życia przyrodą. Zielonogórscy etnografowie wskazują na wiele tradycji i obrzędów, które przetrwały do dziś, jak na przykład śmigus - dyngus. Symboliczne są też pisanki i jajka, które jemy w różnych postaciach - one również mają wiele znaczeń.