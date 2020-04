Sobotni Konkurs Sportowy (11.04)

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (11.04):

1. Którzy polscy żużlowcy zdobywali tytuły indywidualnych mistrzów Europy? Odp. Krzysztof Kasprzak – 2003 (Slany), Krzysztof Jabłoński – 2006 (Miszkolc) i Sebastian Ułamek – 2010 (Tarnów).

2. W którym roku reprezentacja Polski zadebiutowała na mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych? Odp. 1958 w Niemczech – Polska zajęła piąte miejsce po wygraniu z Norwegią 20:18.

3. Ile Kryształowych Kul zdobył skoczek narciarski Kamil Stoch? Odp. 2.

4. Jaki jest wymiar kwadratu dla rezerwowych w meczu siatkówki? Odp. 3 metry/3 metry.

5. Sportowe małżeństwo strzelców. Ona była medalistką Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, on – startował na tych samych Igrzyskach. Odp. Małgorzata Książkiewicz i Jacek Kubka.

6. Ile razy polscy koszykarze zagrali na Igrzyskach Olimpijskich i kiedy zajęli najwyższe miejsce? Odp. Polacy wystąpili w sześciu turniejach olimpijskich. Ostatni raz miało to miejsce 39 lat temu w Moskwie. Biało-Czerwoni najlepszy wynik osiągnęli jeszcze przed II wojną światową. W 1936 roku zajęli czwartą lokatę w Berlinie.

7. Kto jest kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet? Odp. Katarzyna Kiedrzynek.

8. Jakie wymiary ma boisko do piłki ręcznej? Odp. Boisko do gry jest prostokątem o długości 40 m i szerokości 20 m i obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe.

RANKING 2017-2020:

30 – Marek (Gorzów)

25 – Grzegorz (Gorzów)

24 – Jacek S. (Zielona Góra)

18 – Artur (Urzuty)

12 – Piotr (Lubiszyn)

8 – Arkadiusz (Nowa Sól)

6 – Daniel (Zielona Góra)

5 – Marian (Różanówka), Marek (Sława)

3 – Jacek B. (Zielona Góra)

2 – Dariusz (Nowa Sól), Zdzisław (Torzym), Oskar (Nowe Kramsko)

1 – Czesław (Trzciel), Kazimierz (Myszęcin), Leszek (Mirocin Górny), Zdzisław (Kożuchów), Paulina (Kargowa), Zbigniew (Smolary), Witold (Zielona Góra), Leszek (Torzym).