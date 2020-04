Umiarkowanie optymistyczne prognozy Banku Światowego dla polskiej gospodarki

Wzrost polskiej gospodarki spowolni w 2020 r. do 0,4 proc. z szacowanych 4,1 proc. - prognozują ekonomiści Banku Światowego w opublikowanym raporcie. W 2021 r. nasza gospodarka może przyspieszyć do ok. 2 proc. PKB - oceniają.



Jak podkreślił, cytowany w komunikacie, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Marcus Heinz, mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem w skali globalnej i wszystkie regiony świata są nim mocno dotknięte.