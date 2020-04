UOKiK apeluje: konsumujmy rozważnie, nie marnujmy żywności. I uważajmy na oszustów!

Chróstny ocenił, że okres przedświąteczny oraz Święta Wielkanocne to szczególny czas, gdzie solidarność międzyludzka jest niezwykle potrzebna.

„Konsumujmy rozważnie – nie róbmy ogromnych, niepotrzebnych zapasów. Brak żywności nam nie grozi, zaś jej marnowanie jeśli zapasy będą zbyt wysokie już tak. Bądźmy solidarni i dajmy również innym osobom możliwość zaspokojenia tych podstawowych potrzeb bytowych. Tegoroczna Wielkanoc to też dobry czas, by przypomnieć o świetnej jakości polskich produktów, wybierajmy zatem świadomie co i gdzie kupujemy. Miejmy w sobie empatię i starajmy się myśleć o innych, pamiętając o tym, że przez tę trudną sytuację musimy przejść wspólnymi siłami”