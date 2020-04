Stelmet dogadał się już prawie ze wszystkimi graczami

Konrad Witrylak, wiceprzewodniczący rady nadzorczej klubu, mówi Radiu Zielona Góra, że do rozliczenia została już tylko końcówka Polaków(z tego co wiemy lada moment zakończą się np. formalności z Marcelem Ponitką, dogadany jest też Jarosław Zyskowski), ale tu też nie będzie kłopotu i stanie się to w najbliższych dniach.

Jeśli chodzi o kolejny sezon Stelmetu to na ten moment nic nie wiadomo – w klubie na kontraktach są tylko Kacprowie – Traczyk i Mąkowski, właściciel klubu mówił RZG już po zdobyciu tytułu, że jest dogadany z Przemysławem Zamojskim na kolejny kontrakt, a w portalu sportowefakty.pl dodał też, że zostanie Łukasz Koszarek.

Poza tym Stelmet będzie musiał budować skład od nowa, ale na dziś nikt o tym nie myśli, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak długo potrwa pandemia koronawirusa i jak duży będzie miała wpływ na gospodarkę – ile firm na przykład zadeklaruje wsparcie dla klubu na kolejny sezon i w jakim stopniu Stelmetowi będzie pomagało miasto.

-Wszyscy będą pewnie musieli zacisnąć pasa, ale klub musi przetrwać – kończy Konrad Witrylak, który w minionym sezonie z ramienia miasta współrządził klubem wraz z właścicielem – Januszem Jasińskim.