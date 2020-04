Misterium Męki Pańskiej. W piątek o 18:05 w Radiu Zachód

Radio Zachód zaprasza w Wielki Piątek o godz. 18:05 na Misterium Męki Pańskiej - widowisko opisujące ostanie chwile z życia Pana Jezusa, Jego śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie.



Ukazanie prawdy o wielkiej miłości Boga, który daje siebie w ofierze krzyża dla zbawienia każdego grzesznego człowieka, to główny cel misterium. Jest jednym ze środków stwarzających możliwość pogłębienia wiary i zbliżenia do Boga. Pomaga wiernym w lepszym przygotowaniu do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.