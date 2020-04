Seniorze! Daj przykład. Zostań w domu!

Seniorze! To także od ciebie zależy nasze zdrowie i życie! Lekarze, biały personel, psychologowie i instytucje związane ze służbą zdrowia apelują do osób w podeszłym wieku o to, by nie wychodziły na dwór. W ostatnim czasie można zaobserwować większą liczbę osób 60+, która wyjście do sklepu traktuje jako okazję do spaceru. W sklepach te same osoby pojawiają się nawet kilka razy w tygodniu, kupując za każdym razem pojedyncze produkty.