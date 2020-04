Będzie 50 proc. ulga w składkach na ZUS dla firm od 10 do 49 pracowników

Przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 49 pracowników będzie mógł liczyć na 50-proc. ulgę przez trzy miesiące w składkach na ubezpieczenia społeczne - poinformowała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapowiedziała też uruchomienie pożyczek dla firm w kłopotach,



Szefowa resortu rozwoju, prezentując projekt nowelizacji przepisów do tarczy antykryzysowej, zapowiedziała, że firmy zatrudniające do 50 osób będą mogły korzystać ze zwolnienia ze składek na nieco innych warunkach niż mikrofirmy. Jak mówiła, przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników będą mogli liczyć na 50 proc. ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne przez trzy miesiące.