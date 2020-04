Licealiści z Zielonej Góry pracują nad stworzeniem respiratora

Zespół Can Can Fly, fot. Łukasz Brodzik

Jak zapewniają konstruktorzy, ich rozwiązanie nie może równać się ze specjalistycznym sprzętem, ale w sytuacji zwiększającej się liczby zakażeń Covid-19 ich rozwiązanie będzie mogło uratować komuś życie. Pomysłodawcy to ekipa znana już z projektu kosmicznego Can Can Fly, którą tworzą licealiści z I, IV i III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Młodzi wynalazcy mieli wystartować w międzynarodowym konkursie tworzenia minisatelity. Jednak zagrożenie koronawirusem pokrzyżowało ich plany. Zielonogórzanie postanowili dobrze spożytkować dany im czas, konstruując respirator. Jak mówi Jędrzej Stasik, jeden z pomysłodawców, drukarka 3D daje obecnie wiele możliwości.

Jakub Niedziela dodaje, że ich urządzenie to tak zwane sztuczne płuco, które wspomoże oddychanie chorego.

Drużynę CAN can FLY tworzą: Kuba Niedziela, Michał Biliński, Krzysztof Goliński i Jędrzej Stasik. Każdy z uczestników ma swoje zadanie.

Jak dodaje Jakub Niedziela podobnego wyzwania podjęli się również inżynierowie i młodzi konstruktorzy na całym świecie. Do podjęcia się tego trudnego zadania namówił ich mentor grupy – jeden z inżynierów firmy ADB.

Projekt zostanie ukończony w ciągu dwóch tygodni.