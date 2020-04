Norwid rozda dodatkowe kody do LEGIMI

Siedzisz w domu i nie masz co czytać? Skorzystaj z bezpłatnych kodów do LEGIMI.

Z taką propozycją wychodzi do czytelników Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, która rozda 100 dodatkowych PIN-ów do platformy umożliwiającej dostęp on-line do ponad 28 tys. e-booków.

Jak zaznacza Anna Urbańska, rzeczniczka biblioteki, z kodów będzie można korzystać przez 30 dni. Warunek jest jeden – trzeba być czytelnikiem zielonogórskiego Norwida:

Dodatkowe kody do platformy LEGIMI rozdawane będą od wtorku. Wszyscy zainteresowani tym czytelnicy powinno zgłosić się w tej sprawie mailowo lub telefonicznie do Mediateki „Góra Mediów”:

Dodajmy, że Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze rozdała już w tym miesiącu 200 kodów do platformy LEGIMI. Wszystkie „rozeszły się” wśród czytelników w ciągu zaledwie jednego dnia.