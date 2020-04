Czabański: Wyraźnie widać teraz różnicę między istotą mediów publicznych a komercyjnych

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia jak postrzega rolę mediów w czasie epidemii koronawirusa, wyraził wdzięczność wobec „wszystkich pracowników mediów publicznych”.

– ocenił.

Czabański zwrócił uwagę, że „bardzo wyraźnie widać teraz różnicę między istotą mediów publicznych a komercyjnych”. Jak wyjaśnił, znaczna część mediów komercyjnych „zajmuje się rzecz jasna częściowo informowaniem o tym, co się dzieje”.

„To jest jasne – zwłaszcza, że to są informacje, których wszyscy oczekują – ale również zajmują się walką polityczną i zwalnianiem ludzi i ograniczaniem działalności, cięciami finansowymi, bo pieniądz przede wszystkim”

– stwierdził.

Jego zdaniem w obecnej sytuacji bardzo wyraźnie zarysował się kolejny argument na rzecz istnienia silnych mediów publicznych.

„Zadajmy sobie pytanie: co by było, gdyby Polskie Radio, Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa były tak słabe finansowo, jak jeszcze parę lat temu i tak ograniczane i niszczone? Czy mogłyby robić tyle pożytecznej roboty, ile robią w tej chwili? A to przecież służy nam wszystkim w tych trudnych dniach”