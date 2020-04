Udana reanimacja mężczyzny przy ul. Energetyków

Kilkanaście minut przed godziną 20 funkcjonariusze dostali informację, że na ulicy Energetyków mężczyzna siedzący na ławce stracił przytomność i osunął się na ziemię. Natychmiast skierowano tam patrol. Po dotarciu na miejsce policjanci przystąpili do sprawdzenia funkcji życiowych mężczyzny – jego tętno nie było wyczuwalne, a on sam nie oddychał. Rozpoczęto więc resuscytacje, którą kontynuowali ratownicy, którzy dotarli na miejsce. Te działania przyniosły wyczekiwany efekt – czynności życiowe ratowanego mężczyzny powróciły. Został on przewieziony do gorzowskiego szpitala, gdzie przebywa do tej pory pod opieką lekarzy.

