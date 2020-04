Próbował wywieźć płyn do dezynfekcji rąk

Towar należał do przedsiębiorcy z Wielkopolski, który zamierzał sprzedać go prywatnej firmie z Hanoweru.

– Samochód został jednak zatrzymany i skontrolowany jeszcze przed przekroczeniem granicy – mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Ewa Markowicz przypomina, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znacznie ograniczono możliwość wywożenia z Polski towarów, które są niezbędne w walce z koronawirusem. Każdy tego typu transport musi być też zatwierdzony przez służby wojewody.

Jak się okazało, przedsiębiorca z Wielkopolski, który chciał sprzedać do Niemiec płyn do dezynfekcji rąk, nie posiadał takiej zgody:

Dodajmy, że cały zatrzymany na przejściu w Kostrzynie nad Odrą transport płynu do dezynfekcji rąk został objęty nadzorem służby celno – skarbowej i wrócił bezpiecznie do Wielkopolski, a właściciel firmy wystąpił już do tamtejszego wojewody o zgodę na sprzedaż tego towaru do Niemiec.