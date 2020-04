WOSiR dla personelu medycznego

Obiekt jest wyłączony, zapewniliśmy w sumie 26 jednoosobowych pokoi – mówił w programie #koronawirus Bogusław Sułkowski, dyrektor WOSiR:

WOSiR w tej chwili działa w ograniczonym zakresie. Utrzymujemy sprawność techniczną ośrodka, przygotowujemy basen olimpijski do lata czy wykonujemy prace remontowe, tak by rozpocząć funkcjonowanie, kiedy sytuacja wróci do normy – dodawał Bogusław Sułkowski.

Część imprez i zgrupowań sportowych jest odwołana, a część przesunięta:

Dodajmy jeszcze, że pracownicy WOSiR-u codziennie opiekują się też kilkunastoma końmi, które są na terenie ośrodka.