„Nie lękajcie się!” – słowa, które nabierają dziś nowego znaczenia

Były osobisty sekretarz Jana Pawła II w czwartek rano odprawił mszę św. w kaplicy klasztornej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Jak mówił w homilii w tym trudnym czasie zagrożenia, niepewności, cierpienia dotkniętych chorobą, lęku o los najbliższych oraz ogromnego trudu wszystkich stojących na pierwszej linii walki z epidemią, szukamy punktów oparcia i drogowskazów.

„Szukamy zrozumienia tego, co przeżywamy. Szukamy nadziei. Jako uczennice i uczniowie Jezusa, w Nim samym pokładamy ostateczną nadzieję. On Jezus Chrystus, on nas przeprowadzi przez ciemną dolinę, w jakiej znalazł się cały świat”