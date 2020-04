Zespół nadal orzeka o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli odwołał wszystkie posiedzenia składów orzekających. Jednak ze względu na interesy osób niepełnoprawnych powiat nowosolski podjął działania, które pozwolą na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.

– Lekarze dokonają weryfikacji dokumentacji medycznej we wnioskach oczekujących na rozpatrzenie. Jeśli uznają, że zgromadzona dokumentacja jest wystarczającą do wydania orzeczenia, to wyznaczą termin posiedzenia składu orzekającego w trybie zaocznym – informuje Iwona Brzozowska, starosta nowosolska.

O terminie rozpatrzenia wniosku Powiatowy Zespół poinformuje listownie, a następnie wyśle osobom zainteresowanym orzeczenia. Przypominamy też, że ponieważ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli wstrzymał możliwość osobistego załatwiania spraw, wnioski o wydanie orzeczenia można składać listownie.