Ósmoklasiści pisali egzaminy próbne w domach

Środa to ostatni, trzeci dzień oficjalnych próbnych egzaminów ósmoklasisty. Po raz pierwszy, ze względu na zagrożenie koronawirusem, uczniowie pisali je w domach.

Młodsze rodzeństwo hałasuje, pies szczeka, rodzice gotują obiad, dzieci sąsiadów właśnie skaczą, aż sufit się trzęsie. Trudno skupić się w takich warunkach. Dlatego Dorota Maćkowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu mówi, żeby potraktować egzamin na luzie, jako sprawdzenie, co już mi dobrze idzie, a co jeszcze nie:

W poniedziałek był język polski, we wtorek – matematyka, w środę – język angielski. Większość uczniów co dzień rano pobierała testy ze strony internetowej Centralnej Komisji Edukacyjnej, a odpowiedzi przesyłała przez internet. Ci, którzy nie mieli dostępu do komputera i internetu, mogli pobrać arkusze ze szkoły.

Egzaminy ósmoklasisty planowano na drugą połowę kwietnia. Jak będzie – czas pokaże.