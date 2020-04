Dla nas on jest MVP!!! Zyzio podsumowuje sezon PLK!

Jarosław Zyskowski ze Stelmetu ENEI BC Zielona Góra ma za sobą znakomity sezon. Mocno postawił na niego Żan Tabak, a Zyzio wcielił się świetnie w rolę lidera. Był najlepszym strzelcem Stelmetu i w opinii wielu ekspertów i kibiców to właśnie on był najlepszym zawodnikiem całej ligi.

Teraz jest we Wrocławiu w domu rodzinnym, a my rozmawiamy z nim o zakończonym niedawno sezonie, ale też o tym, jaka może być jego przyszłość. Dodajmy, że trwają rozmowy agenta koszykarza z klubem o rozwiązaniu kontraktu. – Rozmowy są spokojne, dążymy do kompromisu – mówi RZG Jarosław Zyskowski: