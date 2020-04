Sulechowski Dom Kultury pomaga w szyciu maseczek

Jest to inicjatywa, która ma wesprzeć lekarzy szpitala w Sulechowie.

Pracownicy ośrodka dostarczają materiały do osób, które zgłaszają się do szycia maseczek oraz transportują je później do pracowników szpitala.

Tomasz Furtak, dyrektor placówki, mówi, że pierwsza partia masek trafiła już do sulechowskiej lecznicy:

Tomasz Furtak, dodaje, że w tej chwili zaczyna brakować materiału, dlatego każdy, kto chciałby wesprzeć akcję, może zgłaszać swoją pomoc telefonicznie:

Więcej informacji na temat akcji szycia maseczek można znaleźć na stronie Sulechowskiego Domu Kultury.