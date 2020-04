38 – latek przyznał się do winy i wyjaśnił, dlaczego to zrobił. Okazało się, że sklep zgodnie z zaleceniami ograniczył liczbę klientów, którzy mogą przebywać wewnątrz. Podczas gdy kilka osób spokojnie czekało na wejście przed drzwiami sklepu, 38-latek postanowił ominąć kolejkę i wszedł do środka. Został wyproszony przez pracownika ochrony i wtedy ze złości kopnął w szybę.

Wartość zniszczeń została wstępnie wyceniona na 2000 zł. Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.



