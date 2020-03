Dostawy roślin na telefon? Nowe rozwiązania także w Centrach Ogrodniczych

Kolejne firmy z regionu punkt ciężkości w swojej działalności i kontaktu z klientami przesuwają do internetu. Usprawniają też kontakt telefoniczny i uruchamiają dostawy do domu. Dotyczy to również centrów i sklepów ogrodniczych, których produkty, jeśli się nie sprzedadzą w określonym czasie, zostaną spisane na straty.