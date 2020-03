Dodatkowy miesiąc na rozliczenie się z fiskusem

Z powodu epidemii koronawirusa i ograniczonego w związku z tym dostępu do urzędów skarbowych, termin składania deklaracji podatkowych za ubiegły rok przedłużono o miesiąc.

– To oznacza, że w tym roku swój PIT musimy wypełnić i wysłać do urzędu najpóźniej do 31 maja, a nie tak, jak do tej pory do końca kwietnia – mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Ewa Markowicz zachęca wszystkich podatników do wypełniania deklaracji podatkowych on-line. Jak mówi, w czasie epidemii koronawirusa to najłatwiejszy i najbezpieczniejszy sposób na rozliczenie się z fiskusem, z którego skorzystało już bardzo wielu Lubuszan:

Dodajmy, że nasze wstępnie wypełnione przez urząd skarbowy deklaracje podatkowe za 2019 rok są dostępne na stronie internetowej www.podatki.gov.pl – możemy je zaakceptować bez zmian i wysłać do urzędu skarbowego lub zmienić, rozliczając się wspólnie z małżonkiem czy uzupełniając o przysługujące nam ulgi i odliczenia.

Czasu mamy na to teraz więcej, bo – przypomnijmy raz jeszcze – termin na złożenie PIT-u został w tym roku wydłużony o miesiąc i mija 31 maja.