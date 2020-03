Premier: Wprowadzamy limit osób w sklepie do 3 osób na kasę

– mówił Morawiecki.

Wprowadzony zostaje też limit osób przebywających jednocześnie w sklepie; wynosi on maksymalnie 3 osoby na jedna kasę. „Więc, jeśli jest pięć kas, to w sklepie może przebywać jednocześnie 15 osób” – dodał szef rządu.

Jeśli chodzi o poczty to limit ten wynosi dwie osoby na jeden punkt obsługi, tzw. „okienko”. Wprowadzono też ograniczenia dotyczące targowisk na wolnym powietrzu; wynosi on trzy osoby na jeden stragan lub stoisko.

Sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godz. 10-12 będą dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia – oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

„Sklepy spożywcze, drogerie, także apteki w godzinach od 10 do 12 są otwarte tylko dla osób starszych powyżej 65. roku życia. To właśnie nasze babcie, nasze mamy, ojcowie, dziadkowie są najbardziej narażeni na śmierć w związku z koronawirusem”

– powiedział Morawiecki.

Dodał, że starsze osoby będą mogły przychodzić do sklepów, drogerii i aptek w innych godzinach (wcześniejszych lub późniejszych), ale jeżeli będą chciały mieć pewność, że w tych miejscach nie ma ludzi od nich młodszych to będą mogły przyjść między godz. 10 a 12.

Musimy utrzymać dystans społeczny na ulicach; będą ograniczenia w dostępie do parków, bulwarów, miejsc rekreacji – poinformował premier Mateusz Morawiecki po wtorkowym spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas konferencji prasowej szef rządu zwracał uwagę, na docierające informacje o kolejnych osobach zakażonych i kolejnych ofiarach koronawirusa.

„Chcemy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów w zachodniej Europie”

– podkreślił.

„Chcemy być przygotowani na rosnącą liczbę zakażeń, ale chcemy jednocześnie ograniczać, wypłaszczać krzywą przyrostu zakażeń, aby nie doszło do takiej sytuacji jak we Włoszech czy Hiszpanii, do sytuacji segregacji chorych, selekcji tych którzy jeszcze mogą być poddani leczeniu respiratorem czy nie”