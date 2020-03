Policjanci sprawdzili 142 tys. osób w kwarantannie. 800 naruszeń. Jak w Lubuskiem?

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 142 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie; w ok. 800 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania – poinformował we wtorek PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



Jak poinformował Grzegorz Jaroszewicz z zespołu prasowego lubuskiej policji, w Lubuskiem ponad 3,4 tys. osób jest objętych kwarantanną. Policja, od początku obostrzeń związanych z epidemią odnotowała 344 przypadki złamania zasad kwarantanny.