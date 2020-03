We wtorek premier ogłosi nowe obostrzenia w walce z koronawirusem

– oświadczył minister Dworczyk w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o zapowiadane na wtorek kolejne obostrzenia dotyczące walki z epidemią koronawirusa.

Jak dodał, „po ostatnim weekendzie widać, że na pewno należy wzmóc działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji. I z tym będzie jutrzejszy komunikat pana premiera związany” – poinformował.

Dodał, że o szczegółach poinformuje sam premier i dodał, że w tej chwili trwają jeszcze konsultacje z lekarzami, z ekspertami, przede wszystkim z Ministerstwem Zdrowia.

Jak powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski, dotychczas zakażenie koronawirusem wykryto u 1984 osób. 26 z nich zmarło.

„Jestem przekonany, że na koniec tygodnia dojdziemy niestety do liczby pacjentów, którzy mają potwierdzony wynik koronawirusa, do kilku tysięcy”

– powiedział.

„My nie jesteśmy w środku epidemii. To nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. My zaczynamy w tej chwili wzrost liczby chorych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy”