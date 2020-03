Borykasz się z obniżeniem nastroju? Boisz się, że stracisz pracę? Jak nie dopuścić do konfliktu w rodzinie? Jak rozładować negatywne emocje? Na te i wiele innych trudnych pytań odpowiedzią eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia. Od jutra na kanale "YouTube Akademia NFZ" będą publikowane filmy z cyklu „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”.

– Każdego dnia będziemy poruszać ważne tematy, które mogą dotknąć każdego z nas – mówi rzeczniczka lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Joanna Branicka.

Pierwszy odcinek będzie dotyczył lęku i metod, co zrobić, by nie zawładnął naszym życiem. Pierwszy filmik ekspercki na kanale NFZ już we wtorek 31 marca.