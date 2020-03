Astra Nowa Sól po dobrym sezonie zrezygnowała ze starań o I ligę

Przed weekendem PZPS zakończył siatkarskie rozgrywki seniorskie w kraju. Zakończyła więc m.in grę II liga. Z niej do I ligi zaproszona została - wśród kilku innych zespołów - Olimpia Sulęcin. Ma na nią szansę też Sobieski Żagań, ale musi czekać, aż ktoś wycofa się z I ligi. Trzeci z lubuskich zespołów, który grał bardzo dobry sezon w II lidze - Astra Nowa Sól - wygrał swoją grupę, awansował do turnieju półfinałowego o awans do I ligi, ale po zakończeniu sezonu...działacze nie wyrazili zainteresowania tą klasa rozgrywkową.