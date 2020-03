Praca on-line części urzędników starostwa w Sulęcinie

Po pierwszym etapie wdrażania pracy on-line, wszystkie sprawy załatwiane są niemalże w normalnym czasie – mówi starosta Tomasz Jaskuła. W placówkach służby zdrowia czy opieki społecznej, podległych staroście, wprowadzono zakaz odwiedzin. Działalność niektórych poradni została czasowo zawieszona

Starosta Jaskuła apeluje jednak do opiekunów osób starszych, które prawdopodobnie z przyzwyczajenia, przychodzą do przychodni i przesiadują w poczekalni, by wszystkie wizyty umawiać telefonicznie i przychodzić o ściśle określonej przez lekarza godzinie.