Norwid dostał pieniądze na digitalizację cennych zbiorów

Jak zaznacza Anna Urbańska, rzeczniczka zielonogórskiego Norwida, dzięki temu powstaną cyfrowe kopie cennych zbiorów znajdujących się zarówno w bibliotece w Zielonej Górze, jak i w seminarium duchownym w Paradyżu:

Anna Urbańska podkreśla, że digitalizacja manuskryptów, rękopisów czy starodruków pozwoli na ich udostępnianie wszystkim zainteresowanym osobom bez obawy o zniszczenie tych cennych zbiorów:

Dodajmy, że digitalizacji cennych zbiorów z zielonogórskiego Norwida i seminarium w Paradyżu dokonuje wyspecjalizowana w tym zakresie firma zewnętrzna. Po wykonaniu cyfrowych kopii zostaną one wprowadzone do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. W tym celu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna kupi też z ministerialnych pieniędzy 2 nowe komputery i 3 dyski twarde do archiwizacji zbiorów.