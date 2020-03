Napisy na chodnikach: idź do domu!

Jeśli możesz, to przeczytać, to idź do domu! Takie hasło pojawi się wkrótce na chodnikach w dzielnicach Zielonej Góry. Niestety, wiele osób, mino zaleceń Ministerstwa Zdrowia, by nie opuszczać swoich mieszkań, nadal spotyka się towarzysko w przestrzeni publicznej. Służby mundurowe mogą takie osoby karać mandatem.

Instytut Równości chce uczulić mieszkańców miasta, by przestrzegali restrykcyjnych zasad i nie spotykali się towarzysko. Jak mówi Kacper Kubiak z Instytutu, napisy w mieście to jedna z form, by dotrzeć do ludzi:

Napisy są łatwo usuwalne – osoby zaangażowane w akcję będą używać wyłącznie kredy w sprayu:

Z domu można wychodzić w kilku przypadkach – do pracy, w niezbędnych potrzebach, czyli po zakupy lub do lekarza, w sytuacjach, gdy pomagamy innym, lub aby wziąć udział w praktykach religijnych. Można też na przykład wyjść na spacer z psem lub pobiegać. Nie wolno jednak wychodzić w grupie większej niż dwie osoby, o ile nie jest to rodzina. Należy zachować między sobą odległości zapewniające bezpieczeństwo.