Rodziny wielodzietne mają często problem z wyposażeniem wszystkich dzieci w laptopy. Są one niezbędne do e-lerningu, który stał się obowiązkowy. Z inicjatywą wychodzi Stowarzyszenie „Kolorowy Chynów" z Zielonej Góry, które chce zebrać sprzęt elektroniczny i przekazać go osobom potrzebującym.