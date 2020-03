MEN o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i MEN, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach wesprzeć dyrektorów w ich zadaniach – wyjaśnia rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Jak dodała, dyrektorzy szkół mają w zwyczaju organizowanie próbnych egzaminów. „W tym roku, ze względu na to, że dyrektorzy mają mnóstwo obowiązków związanych z nowym trybem kształcenia, chcieliśmy przygotować materiały, które pozwolą dyrektorom na zorganizowanie próbnych egzaminów ósmoklasisty, czy egzaminów maturalnych” – mówi Anna Ostrowska.

Próbny egzamin nie będzie obowiązkowy, nie będzie też wystawianych za niego ocen. Uczeń pobierze arkusz egzaminacyjny ze strony CKE i rozwiąże go w domu. Anna Ostrowska wyjaśnia, że uczeń powinien sam pracować nad odpowiedziami. „Uczeń będzie mógł otrzymać informację zwrotną, jak mu poszło, na jakim jest etapie, czego jeszcze powinien się nauczyć, co jeszcze powinien powtórzyć” – mówi rzeczniczka.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty będą dostępne między 30 marca, a 1 kwietnia. Natomiast arkusze egzaminu maturalnego między 2 a 8 kwietnia. Terminy publikowania arkuszy z poszczególnych przedmiotów można znaleźć na stronie internetowej CKE.

