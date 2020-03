Koniec sezonu siatkarskiego. Olimpia do I ligi, Sobieski czeka na swoją szansę

Kibiców w województwie lubuskim interesował głównie los trzech zespołów, które awansowały do turniejów półfinałowych o awans do I ligi – Astry Nowa Sól, Olimpii Sulęcin i Sobieskiego Żagań. Długo nie wiadomo było, jak zostanie zakończona sprawa walki o ów awans. Dyskusja w środowisku trwała przez kilkanaście dni, zespoły zostały poproszone o wyrażanie swojego zdanie o tym, jak rozwiązać sytuację i w końcu związek podjął odpowiednie decyzje. Teraz już wszystko jest jasne.

Wiemy więc, że do I ligi zaproszona została Olimpia Sulęcin, która wygrała wcześniej grupę I i zgłosiła chęć gry na tym poziomie. Sulęcinianie oraz BAS Białystok, MKS Avia Świdnik i LKS Czarni Rząśni będą teraz poddane weryfikacji pod kątem gry w KRISPOL I lidze.

Sobieski Żagań, który zajął 4 miejsce w grupie IV i też ma ochotę na I ligę został umieszczony wśród drużyn – nazwijmy to – oczekujących na swoją szansę. Sobieski oraz MKS Andrychów, LUKS Wilki Wilczyn, KS Metro Warszaw i UMKS MOS Wola Warszawa będą mogły starać się o awans do KRISPOL 1. Ligi Mężczyzn jeśli zwolnią się miejsca w lidze i spełnią wymogi określone przez PLS, która prowadzi I ligę.

I jeszcze Astra Nowa Sól. Ten klub wygrał w rundzie zasadniczej swoją grupę, ale postanowił nie zgłaszać akcesu do I ligi.

Tymczasem z II ligi nikt nie spadnie, a wojewódzkie związki siatkarskie mają prawo do zgłoszenia do II ligi po jednym zespole(będzie to pewnie zwycięzca 3 ligi – u nas był to SKS Gorzów).