W weekend usłyszymy komunikaty głosowe!

Pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej od jutra do niedzieli będzie odtwarzało głosowy komunikat kierowany do mieszkańców Zielonej Góry z prośbą o zostanie w domach oraz dostosowanie się do obecnych zaleceń rządu.

Mówi Waldemar Michałowski, dyrektor departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w magistracie:

– Do nadawania ostrzeżeń przygotowujemy także system obrony cywilnej – dodaje Waldemar Michałowski:

Strażacy nadający komunikaty głosowe będą jeździć w miejscach, których mogą niepotrzebnie gromadzić się mieszkańcy.