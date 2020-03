Istotne zmiany dla Polaków, pracujących w Niemczech i wracających codziennie do Polski

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.