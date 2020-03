Rocznica Wielkiej Ucieczki w cieniu koronawirusa

W nocy z 24 na 25 marca 1944 roku wykopanym wcześniej tunelem wydostało się z obozu 76 lotników – głównie Brytyjczyków, Kanadyjczyków i Australijczyków, ale wśród uciekinierów byli też Czesi, Norwegowie, Nowozelandczycy, Francuzi i sześciu Polaków. Większość z uczestników Wielkiej Ucieczki schwytano i rozstrzelano. Na wolność wydostało się tylko trzech żołnierzy.

Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, zwraca uwagę na symbolikę tegorocznej rocznicy. W tym roku przypada bowiem 76. rocznica Wielkiej Ucieczki i dokładnie tylu jeńców wydostało się wtedy na wolność:

Marek Łazarz zaznacza, że Wielka Ucieczka to jeden z tych elementów, które przyciągają do Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu bardzo wielu turystów z zagranicy. Jak mówi, to przede wszystkim potomkowie i członkowie rodzin byłych jeńców Stalagu Luft III:

Marek Łazarz zaznacza, że mimo upływu 76 lat od Wielkiej Ucieczki historycy i pracownicy Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu wciąż odkrywają nowe fakty dotyczące tego wydarzenia. W muzeum utworzono nawet specjalną komórkę, która ma się zajmować odnajdywaniem i archiwizacją dokumentów i pamiątek związanych ze Stalagiem Luft III i przebywającymi tam jeńcami:

Dodajmy, że wczoraj w Żaganiu miały się odbyć uroczystości związane z 76. rocznicą ucieczki jeńców alianckich z niemieckiego obozu Stalag Luft III. Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne obchody zostały jednak odwołane, podobnie jak zaplanowany z tej samej okazji Cross Żagański i Bieg Harcerski.