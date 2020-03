Bez ograniczeń działają wszystkie 4 lubuskie przeprawy promowe na Odrze. Promy w Milsku, Brodach i Połęcku pływają już od 6:00 do 18:00. Od najbliższej niedzieli, po zmianie czasu, przeprawy będą czynne od 6:00 do 19:00. Prom w Pomorsku ma oświetlenie i działa w dni powszednie od 5:00 do 22:00. W soboty i niedziele pływa od 7:00 do 21:00.

