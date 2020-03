Koronawirus. Kolejne ograniczenia dla obywateli

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia, które mają pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dotyczą one przemieszczania się i zgromadzeń. Nowe ograniczenia obowiązywać będą od dziś do 11 kwietnia. Za złamanie ograniczeń będą kary od mandatu do nawet 5 tysięcy złotych.