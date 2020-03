Ruch na granicy. Gdzie przekroczymy ją pieszo?

Ruch na wszystkich przejściach granicznych z Niemcami odbywa się na bieżąco. – Od początku czasowego przywrócenia kontroli granicznych do Polski wjechało niemal 100 tysięcy samochodów – przekazała Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Graniczej:

Rzeczniczka przypomina, gdzie możemy przekroczyć granicę pieszo:

Samochodem ciężarowym, jak i osobowym przejedziemy przez Olszynę, Jędrzychowice, Kołbaskowo i Krajnik Dolny.

Przejście w Świecku dostępne jest tylko dla ciężarówek, zaś osobówki kierowane są do Słubic, gdzie odbywa się ruch do 7,5 tony.

Podobny tonaż co w Słubicach obowiązuje w Kostrzynie nad Odrą i Zgorzelcu.