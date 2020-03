ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty

Jest to o tyle prostsze, że od trzech lat wszystkie dokumenty składa się w wersji elektronicznej, za pośrednictwem portalu e-WniosekPlus.

Mimo tego, wielu rolników nie zgłosiło jeszcze po dopłaty. Jak wylicza Andrzej Rochmiński, dyrektor lubuskiego oddziału regionalnego ARiMR, złożonych do tej pory wniosków jest ok. 40 procent mniej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku:

Andrzej Rochmiński zaznacza, że wypełnienie e-wniosku o dopłaty unijne jest bardzo proste. Każdy rolnik posiada indywidualne hasło, które umożliwia mu dostęp do portalu e-WniosekPlus. Tam znajdują się już wszystkie niezbędne formularze, wypełnione m.in.: na podstawie ubiegłorocznych wniosków. Rolnik może je zatwierdzić lub wprowadzić zmiany dotyczące np. areału czy zakresu upraw lub działalności rolniczej.

– Nie jest to trudne, o ile wiemy, jak to zrobić. Jeśli nie, to teraz może być kłopot, bo rolnik nie będzie mógł się niestety spotkać z doradcą – dodaje Rochmiński:

W województwie lubuskim z unijnych dopłat bezpośrednich korzysta ok. 19 tys. rolników. W tym roku będą mieli więcej czasu na złożenie e-wniosku, ponieważ z powodu epidemii koronawirusa termin ubiegania się o płatności wydłużono o miesiąc, czyli do 15 czerwca.