Luterańska Diakonia też zamknięta

By chronić wiernych przed epidemią koronawirusa, w kościołach obrządku Ewangelicko-Augsburskiego nabożeństwa zostały odwołane. W godzinach nabożeństw, duchowni pełnią jednak dyżury i są do dyspozycji wiernych. Jeśli wierny potrzebuje sakramentu jest mu on udzielany indywidualnie, a kapłan dezynfekuje dłonie.