Stilon proponuje: podzielmy IV ligę. LZPN zdecyduje po świętach

Miałoby to pozwolić na dokończenie sezonu pomimo aktualnego zawieszenia rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa – a przypomnijmy, że wszystkie ligi piłkarskie są zawieszone do 26 kwietnia włącznie. Podobne rozwiązanie, które miałoby być zastosowane na wszystkich poziomach od III ligi w dół, zasugerował ostatnio wiceprezes PZPN Andrzej Padewski. Gorzowski klub skierował pismo w tej sprawie do Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Mówi trener Stilonu Prosupport, Kamil Michniewicz:

Prezes LZPN Robert Skowron nie chce się oficjalnie wypowiadać w tej sprawie. Przekazał nam jedynie, że pomysłów na dokończenie rozgrywek jest kilka a decyzje zapadną nie wcześniej niż tuż po świętach Wielkiej Nocy.