Stelmet wstrzymuje produkcję

Jeden z największych zakładów produkcyjnych w regionie planuje przestój. Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa spółka Stelmet zdecydowała, że do końca marca pracownicy będą wykorzystywać urlopy wypoczynkowe i stopniowo będzie ograniczana działalność produkcyjna, a do połowy kwietnia produkcja we wszystkich zakładach zostanie wstrzymana.