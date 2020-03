Okłamał ratowników, przez niego trafili na kwarantanne!

Okłamując ratownika lub lekarza narażasz wiele innych osób na utratę zdrowia a także życia! W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o kampanii #nieKłamMedyka, w ramach której medycy przypominają, by już podczas rozmowie telefonicznej informować o wszystkich niepokojących objawach zdrowotnych.

Szymon Michniewicz, szef zielonogórskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przypomina: nie okłamuj pracowników służby zdrowia, możesz dzięki temu uratować swoje życie i życie innych.

Jakie pytania są zadawane podczas pierwszej rozmowy ze specjalistą?

Przed weekendem w Zielonej Górze zespoły ratownictwa medycznego zostały rozdzielone. Oznacza to, że karetki pogotowia stacjonują w różnych miejscach miasta.

Taką decyzję podjęło kierownictwo Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. To sposób, by w sytuacji kryzysowej, uchronić pozostałych pracowników przed obowiązkową kwarantanną i ryzykiem zakażenia koronawirusem. Jak się okazało ta decyzja była słuszna. W weekend pacjent z podejrzeniem koronawoirusa zataił przed medykami ważne informacje zdrowotne. Personel, który miał kontakt z mężczyzną został objęty obowiązkową kwarantanną i wyłączony z pracy.