Lekarz tłumaczy ważne rzeczy z pomocą klocków lego

Jak obrazowo wytłumaczyć, o co chodzi z koronawirusem? Dlaczego musimy zostać w domach? Profesor medycyny z Poznania nagrał z synami filmy, w których za pomocą kloców lego wyjaśnia ważne sprawy.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz to międzynarodowy autorytet, szef Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

W internecie publikuje filmy o naszej odporności i koronawirusie.

Na pierwszym z nich z pomocą klocków lego przedstawia symulację ataku koronawirusa na organizm. Prezentację przygotował wraz z synami.

Jest zamek z wieżą, a pod nim stoją żołnierze… Najpierw muszą sforsować fosę:

Wszystko to powoduje obniżenie naszej odporności I możliwość łatwiejszego dostania się wirusa do naszego organizmu. Profesor pytany przez Radio Zachód, co powiedziałby Polakom, którzy zamiast zostać w domu, z tego domu wychodzą odpowiada:

Film pt. "O co chodzi z tym koronawirusem" oraz inne można znaleźć na youtube.