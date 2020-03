MZK w Gorzowie wprowadza kolejne ograniczenia

Od dziś autobusy najbardziej obleganych linii jak 104, 124 czy 126 w godzinach szczytu będą podjeżdżać na przystanki co 20, a nie co 15 minut, a linie T1 i T2 co 12, a nie co 8 minut. Mówi rzecznik prasowy MZK Marcin Pejski:

Liczba mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej drastycznie spadła. Poza godzinami szczytu z autobusów korzysta około 40 procent dotychczasowych pasażerów:

Marcin Pejski dodaje, że pasażerowie korzystający z komunikacji stosują się do zaleceń i przestrzegają najważniejszych ograniczeń jak zakaz wchodzenia do pojazdu pierwszymi drzwiami, czy przebywanie tuż przy kierowcy.