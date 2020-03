Bedą ukarani za ucieczkę z kwarantanny

Zostaną wobec nich sporządzone wnioski o ukaranie przez sąd poinformowała podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Rząd wprowadził wyższe kary za nieprzestrzeganie kwarantanny. Grozi za to mandat w wysokości 30 tysięcy złotych. W Polsce objętych kwarantanną jest blisko 55 tysięcy osób, a ponad 74 tysiące osób zostały zgłoszone do kwarantanny po powrocie do kraju.

Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać za to przestępstwo. Grozi jej kara roku więzienia.