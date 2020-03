Nowe dane z Ministerstwa Zdrowia

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. śląskiego, po 2 osoby z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Nie podano jeszcze diagnozy co do przyczyn śmierci.

Wieczorem Ministerstwo Zdrowia informowało, że w związku z epidemią koronawirusa hospitalizowanych było 1047 osób. Liczba osób objętych kwarantanną wynosiła 54 814, a liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju wynosiła 74 106. Ponadto 56 623 osób było objętych nadzorem epidemiologicznym.