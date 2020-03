Prezydent zwiększa wsparcie dla biznesu. Będą zwolnienia ze składek

Po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, szefową ZUS Gertrudą Uścińską i prezes BGK Beatą Daszyńską-Muzyczką prezydent podkreślał, że zaproponowane przez rząd odroczenie płatności ZUS-u dla małych firm uważa za niewystarczające. Zaakcentował, że w działaniami ochronnymi chce objąć małe firmy i samozatrudnionych. Jak mówił, są różne programy przewidziane dla większych podmiotów, natomiast na podstawie otrzymywanych w ostatnich dniach próśb prezydent uznał, że dla tych podmiotów sprawa ta ma kluczowe znaczenie.

„Po długiej dyskusji, obliczeniach ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50 procent w stosunku do lutego 2020 roku” – poinformował Andrzej Duda. Zwolnieniem mają być objęte firmy zatrudniające do 9 osób.

Tarcza antykryzysowa przewiduje również dopłaty dla firm, które utrzymają poziom zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Prezydent tłumaczył, że utrzymanie miejsc pracy przekłada się na codzienny byt polskich rodzin. Jak mówił, wszystkim firmom, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 procent średnieo wynagrodzenia. Prezydent dodał, że według szacunków ekspertów te rozwiązania będą kosztowały około 13 miliardów złotych miesięcznie.

Andrzej Duda podkreślał, że Polska proponuje swoim przedsiębiorcom wsparcie większe niż inne kraje. „To jest więcej na przykład, niż zaproponowano przedsiębiorcom i pracownikom na Węgrzech, dlatego, że tamto rozwiązanie ma charakter branżowy, a u nas ma charakter powszechny” – mówił prezydent.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że choć „koszty sytuacji dotkną nas wszystkich, to dzięki wspólnemu działaniu podołamy temu niebezpieczeństwu, z którym się dzisiaj stykamy”.

Pomoc państwa dla przedsiębiorców to jeden z elementów zaproponowanego przez rządzących pakietu działań osłonowych, mających łagodzić negatywne skutki koronawirusa dla polskiej gospodarki. Wartość tak zwanej tarczy antykryzysowej ma wynieść około 212 miliardów złotych. Na pakiet składa się pięć filarów: ochrona miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.