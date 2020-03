Jest decyzja o rozproszeniu pięciu Zespołów Ratownictwa Medycznego w Zielonej Górze. Taką decyzję podjął Marcin Mańkowski, szef Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Do tej pory zespoły transportowe, ekipa reagująca w przypadku podejrzenia koronawirusa oraz załoga Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, stacjonowały w jednym budynku przy ul. Chrobrego.

By uniknąć możliwości nagłego zarażenia się wszystkich pracowników, co mogłoby doprowadzić do wstrzymania wyjazdów ambulansów, dyrektor zdecydował o rozmieszczeniu zespołów w różnych lokalizacjach, m.in. przy akademiku Wcześniak na al. Wojska Polskiego. W przypadku zakażenia, unieruchomiony zostanie tylko jeden zespół a nie cała 16-osobowa zmiana.

Pogotowie ratunkowe przypomina o możliwości korzystania z teleporad pod numerem 68 320 20 49.